17.12.2019, 21:54
Женщину, которая спасла мальчика на трассе на Кубани, обвиняют в похищении
ИА «Ореанда-Новости». Женщину, которая спасла мальчика на трассе Ейск - Копанская, обвиняют в похищении. Информация появилась в издании Life.
Инцидент произошёл в воскресенье, 15 декабря. Местный волонтёр Анжелика Андронова на трассе обнаружила мальчика, который сидел возле отбойника и плакал. По её словам, никого поблизости не было. Ребёнок отказывался что-то говорить до тех пор, как не сел в машину. Позже малыш рассказал, что он выкинул шапку в окно машины и папа отправил его искать потерянную вещь. Анжелика Андросова отвезла ребёнка в отделение полиции.
В тот же участок обратился и отчим ребёнка. По его словам, он сказал малышу сидеть в машине, а сам пошёл искать шапку. Когда мужчина вернулся, то увидел, как ребёнок залезает в чужую машину. Отчим и его жена настаивают, что мальчика хотели похитить.
Инцидент произошёл в воскресенье, 15 декабря. Местный волонтёр Анжелика Андронова на трассе обнаружила мальчика, который сидел возле отбойника и плакал. По её словам, никого поблизости не было. Ребёнок отказывался что-то говорить до тех пор, как не сел в машину. Позже малыш рассказал, что он выкинул шапку в окно машины и папа отправил его искать потерянную вещь. Анжелика Андросова отвезла ребёнка в отделение полиции.
В тот же участок обратился и отчим ребёнка. По его словам, он сказал малышу сидеть в машине, а сам пошёл искать шапку. Когда мужчина вернулся, то увидел, как ребёнок залезает в чужую машину. Отчим и его жена настаивают, что мальчика хотели похитить.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии