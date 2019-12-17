Инцидент произошёл в воскресенье, 15 декабря.. По её словам, никого поблизости не было. Ребёнок отказывался что-то говорить до тех пор, как не сел в машину. Позже малыш рассказал, что он выкинул шапку в окно машины и папа отправил его искать потерянную вещь. Анжелика Андросова отвезла ребёнка в отделение полиции.В тот же участок обратился и отчим ребёнка. По его словам, он сказал малышу сидеть в машине, а сам пошёл искать шапку. Когда мужчина вернулся, то увидел, как ребёнок залезает в чужую машину.