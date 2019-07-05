ИА «Ореанда-Новости» . В России появился новый вид мошенничества, жертвами которого становятся аудиторские компании. Об этом пишет «Коммерсантъ». Как поясняют аудиторы на профессиональных форумах,

В них аудиторской компании за вознаграждение в 3-5 миллионов рублей предлагается провести годовую проверку предприятия. Чтобы поучаствовать в тендере, компания должна предоставить список документов, в числе которых свидетельство о членстве в малоизвестной ассоциации. Чаще всего нужно состоять в реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей, но встречались также «Реестр добросовестных исполнителей» и «Национальный реестр добросовестных исполнителей».

Членский взнос в этих организациях или включение в реестр платное и стоит от 37-50 тысяч рублей. После того, как компания его выплачивает, потенциальный заказчик исчезает и больше не выходит на связь. По данным источников издания, жертвами этого вида мошенничества становились не только аудиторы, но также строительные компании.

Первые подобные случаи мошенничества были зафиксированы ещё в конце 2018 года, однако теперь они стали носить массовый характер. Как пояснила замглавы Финэкспертизы Наталья Борзова, эта схема мошенничества работает, поскольку при тендерах заказчик действительно может требовать депозит, банковскую гарантию или членство в той или иной организации. По её словам, ситуация осложняется тем, что часто компания, от лица которой рассылаются мошеннические письма, в обозначенные сроки действительно проводила тендер.

Более того, при используемой преступниками схеме очень сложно доказать преступное деяние. Причина в том, что аудиторская компания самостоятельно обращается в реестр или организацию с просьбой о членстве. Кроме того, она сама оплачивает услугу по включению в реестр, а держатель реестра с юридической точки зрения свои обязательства перед организацией выполняет, пояснила адвокат компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич.