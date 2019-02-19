Сумма требований составляет 1 миллион рублей. Дело в том, что Кловер в своей книге сообщил, что Жириновский был связан с КГБ.При этом сначала депутат подал иск к издательству ООО «Издательский дом Фантом пресс». Но потом в качестве третьего лица был привлечён и сам Кловер. В издательстве рассказали, что Кловер сейчас живёт в Китаеи возглавляет газету Financial Times, ранее он работал в этой же газете в Москве.Жириновский в своём заявлении требует признать часть книги Кловера «Чёрный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи» порочащей честь и его достоинство.. Российский депутат также требует, чтобы решение суда было опубликовано в любой газете с заголовком «опровержение».. Там просят суд в требованиях отказать. В издательстве отметили, что истец не смог доказать, что информация из книги действительно порочит его честь и достоинство.Иски против средств массовой информации в последнее время подают довольно часто. Так, ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин подал иск против газеты «Ведомости». Он требовал удалить статью под названием «Сечин вьет гнездо в Барвихе», которая вышла в июле прошлого года. Суд в этом случае встал на сторону главы «Роснефти» и посчитал, что публикация нарушила право Сечина на частную жизнь. При это материальных требований к изданию Сечин не выдвигал.

«Ведомости» попытались обжаловать это решение, однако апелляция с решением нижестоящего суда согласилась.