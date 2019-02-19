19.02.2019, 21:36
Жириновский подал в суд на главу китайского бюро газеты Financial Times
ИА «Ореанда-Новости». Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский завил, что подал иск к руководителю бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру. Об этом сообщает ТАСС.
Сумма требований составляет 1 миллион рублей. Дело в том, что Кловер в своей книге сообщил, что Жириновский был связан с КГБ.
При этом сначала депутат подал иск к издательству ООО «Издательский дом Фантом пресс». Но потом в качестве третьего лица был привлечён и сам Кловер. В издательстве рассказали, что Кловер сейчас живёт в Китаеи возглавляет газету Financial Times, ранее он работал в этой же газете в Москве.
Жириновский в своём заявлении требует признать часть книги Кловера «Чёрный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи» порочащей честь и его достоинство. На 253-й станице книге идёт речь о том, что Жириновский, по слухам, был агентом КГБ. Российский депутат также требует, чтобы решение суда было опубликовано в любой газете с заголовком «опровержение».
Однако в издательстве говорят, что иск Жириновского незаконен и не обоснован. Там просят суд в требованиях отказать. В издательстве отметили, что истец не смог доказать, что информация из книги действительно порочит его честь и достоинство. Первое заседание по делу состоится 26 марта.
Иски против средств массовой информации в последнее время подают довольно часто. Так, ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин подал иск против газеты «Ведомости». Он требовал удалить статью под названием «Сечин вьет гнездо в Барвихе», которая вышла в июле прошлого года. Суд в этом случае встал на сторону главы «Роснефти» и посчитал, что публикация нарушила право Сечина на частную жизнь. При это материальных требований к изданию Сечин не выдвигал.
Сумма требований составляет 1 миллион рублей. Дело в том, что Кловер в своей книге сообщил, что Жириновский был связан с КГБ.
При этом сначала депутат подал иск к издательству ООО «Издательский дом Фантом пресс». Но потом в качестве третьего лица был привлечён и сам Кловер. В издательстве рассказали, что Кловер сейчас живёт в Китаеи возглавляет газету Financial Times, ранее он работал в этой же газете в Москве.
Жириновский в своём заявлении требует признать часть книги Кловера «Чёрный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи» порочащей честь и его достоинство. На 253-й станице книге идёт речь о том, что Жириновский, по слухам, был агентом КГБ. Российский депутат также требует, чтобы решение суда было опубликовано в любой газете с заголовком «опровержение».
Однако в издательстве говорят, что иск Жириновского незаконен и не обоснован. Там просят суд в требованиях отказать. В издательстве отметили, что истец не смог доказать, что информация из книги действительно порочит его честь и достоинство. Первое заседание по делу состоится 26 марта.
Иски против средств массовой информации в последнее время подают довольно часто. Так, ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин подал иск против газеты «Ведомости». Он требовал удалить статью под названием «Сечин вьет гнездо в Барвихе», которая вышла в июле прошлого года. Суд в этом случае встал на сторону главы «Роснефти» и посчитал, что публикация нарушила право Сечина на частную жизнь. При это материальных требований к изданию Сечин не выдвигал.
«Ведомости» попытались обжаловать это решение, однако апелляция с решением нижестоящего суда согласилась.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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