ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Владимир Жириновский высказал мнение, что в России сегодня наблюдается рост роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также есть угроза китайского коронавируса, пишет «МК».



В связи с этим парламентарий призвал свести к минимуму контакты между людьми. Жириновский также предложил временно ввести такое правило, что работник, у которого обнаружились признаки заболевания, может пропустить 1-2 дня работы, не оформляя больничный.



Он пояснил, что в случае похода на работу ущерб будет гораздо больше, ведь один заболевший заразит десять здоровых.