ИА «Ореанда-Новости». Владимир Жириновский объяснил, почему люди Запада считают россиян людьми второго сорта.

Лидер ЛДПР рассказал на своей страничке в сети Twitter, почему россиян причисляют к людям второго сорта. Владимир Жириновский считает, что всё дело в поставках некачественного товара. Таким образом, политик прокомментировал заявление ФАС о том, что качество некоторых российских товаров отличается от европейских.

Жириновский заявил, что рад тому, что ФАС обнаружил политику двойных стандартов. Именно из-за того, что в Россию поставляются «всякие отходы», люди стран Запада считают россиян второсортными. Политик отметил, что это разоблачение выявило истинное отношение западных стран к России.

Ранее ФАС сделала заявление, в котором обвиняла производителе стиральных порошков Percil и Ariel, а также шоколада Lindt, в двойных стандартах.