По мнению политика, ведущий шоу практически «затравил» мужчину, призывая отобрать у него детей.

Напомним, что речь идёт о жителе Самарской области Иване Сидорове. Отец воспитывает троих сыновей. История получила широкий резонанс, когда администрация школы, где учились дети Сидорова, обратились в органы опеки. Мальчики стали часто прогуливать школу, а сам отец заявил, что особенности его воспитания стали причиной отобрать у него детей. Мальчики не смотрят телевизор, не знают основных героев современности, однако, довольно хорошо разбираются в анатомии и криптовалюте.

В минувшую среду семья Сидоровых побывала на шоу Андрея Малахова. Отец семейства рассказал, почему его детям не нужен школьный аттестат и даже прошёл детектор лжи, чтобы доказать общественности, что ничему плохому детей не учит.

Среди защитников Ивана Сидорова оказался лидер Либерально-Демократической партии России Владимир Жириновский. Он опубликовал пост под названием «Остановить Малахова!». По мнению политика, на телепередаче мужчину попросту затравили. Несмотря на то, что дети довольны своим воспитанием и открытым текстом просят оставить их в покое. Депутат не видит ничего страшного в том, что дети сидят дома и не смотрят телевизор. Сам Иван Сидоров признался, что очень рад тому, что у него есть сторонники даже среди таких знаковых политических фигур как Владимир Жириновский.