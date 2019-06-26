ИА «Ореанда-Новости». Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно Петербург переименовать в Петроград, а также объединить его с Ленинградской областью.



Кроме того, Жириновский также заявил, что нужно объединить Москву и Подмосковье. Политик отметил, что сегодня в России очень много регионов – 85, а надо, по его мнению, оставить 40. Таким образом страной будет легче управлять.



Жириновский подчеркнул, что укрупнение регионов позволит эффективнее решать проблему строительства дорог, так дорожные фонды регионов станут больше и будут централизованы.