ИА «Ореанда-Новости» Жителя Архангельска приговорили к условному сроку за приобретение в Воронеже у неизвестного более 20 тысяч бутылок алкоголя без соответствующей маркировки, по словам мужчины, алкоголь он приобрёл для семейных праздников. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что 50-летний Александр Абрамов с декабря 2017 по январь 2018 купил у неустановленного лица 20 717 бутылок алкоголя на сумму более 1 миллиона рублей. Маркировка на бутылках с коньяком, водкой, текилой, виски отсутствовала. Мужчина приобрёл этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию объёмом более 8,5 тысяч литров.

Все свои приобретения он вывез на грузовике на дачный участок, где их и изъяли правоохранители. В ходе судебного заседания Абрамов частично признал свою вину, при этом заявив, что алкоголь был куплен для личного употребления, так как в 2018 году у его семьи намечалось много торжественных поводов.