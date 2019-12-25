25.12.2019, 11:07
Житель Брянской области убил на улице жену, а затем совершил самоубийство
ИА «Ореанда-Новости». В Брянской области мужчина расстрелял на одной из улиц города Клинцы супругу, а затем совершил самоубийство. Об этом заявлено в среду, 25 декабря, на сайте регионального управления СКР.
В городе Клинцы во вторник, 24 декабря, случился инцидент. Мужчина 53 лет неподалеку от одной из городских школ открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Он убил свою жену, после чего покончил собой. Женщине было 43 года.
Возбуждено уголовное дело. Следователи занимаются поиском и опросом свидетелей происшествия, устанавливают причины случившегося и обстоятельства инцидента.
В городе Клинцы во вторник, 24 декабря, случился инцидент. Мужчина 53 лет неподалеку от одной из городских школ открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Он убил свою жену, после чего покончил собой. Женщине было 43 года.
Возбуждено уголовное дело. Следователи занимаются поиском и опросом свидетелей происшествия, устанавливают причины случившегося и обстоятельства инцидента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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