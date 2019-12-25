В городе Клинцы во вторник, 24 декабря, случился инцидент. Мужчина 53 лет неподалеку от одной из городских школ открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Он убил свою жену, после чего покончил собой. Женщине было 43 года.Возбуждено уголовное дело. Следователи занимаются поиском и опросом свидетелей происшествия, устанавливают причины случившегося и обстоятельства инцидента.