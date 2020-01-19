19.01.2020, 07:38
Житель Челябинска с автоматом в руках гонялся по улице за мужчиной
ИА «Ореанда-Новости». Державший в рукам автомат нарушитель общественного порядка гонялся на одной из улиц города Челябинска за мужчиной. Об этом инциденте рассказал местный портал 74.ru.
Происшествие имело место быть еще 15 января, однако стало известно о нем только сейчас.
Судя по видео, размещенном в интернете, молодой мужчина, когда убегал от преследователя, несколько раз падал рядом с проезжающими мимо машинами.
Видео заканчивается на том, как мужчина с автоматом двигается в направлении к остановке общественного транспорта, где стоят люди.
Очевидец происшествия рассказывает, что убегавший мужчина упал на раздельной полосе в снег, к нему подошел второй и стал его избивать и пытаться вытащить на проезжую часть.
В правоохранительных органах Челябинска сообщили, что мужчина держал в руках страйкбольный автомат. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего.
Происшествие имело место быть еще 15 января, однако стало известно о нем только сейчас.
Судя по видео, размещенном в интернете, молодой мужчина, когда убегал от преследователя, несколько раз падал рядом с проезжающими мимо машинами.
Видео заканчивается на том, как мужчина с автоматом двигается в направлении к остановке общественного транспорта, где стоят люди.
Очевидец происшествия рассказывает, что убегавший мужчина упал на раздельной полосе в снег, к нему подошел второй и стал его избивать и пытаться вытащить на проезжую часть.
В правоохранительных органах Челябинска сообщили, что мужчина держал в руках страйкбольный автомат. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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