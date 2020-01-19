Происшествие имело место быть еще 15 января, однако стало известно о нем только сейчас.Судя по видео, размещенном в интернете, молодой мужчина, когда убегал от преследователя, несколько раз падал рядом с проезжающими мимо машинами.Очевидец происшествия рассказывает, что убегавший мужчина упал на раздельной полосе в снег, к нему подошел второй и стал его избивать и пытаться вытащить на проезжую часть.. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего.