ИА «Ореанда-Новости». В Калининградской области мужчина сломал себе шею, участвуя в крещенских купаниях.

Житель Калининградской области пострадал, когда принимал участие в крещенских купаниях. Мужчина сломал шею, неудачно нырнув в купель в посёлке Ровное, которое находится в Гвардейском районе Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управлению МЧС РФ по региону.

23-летний молодой человек ударился о дно, когда нырял в купель. Его извлекли из воды и передали бригаде медиков. Мужчину с переломом шейного отдела позвоночника госпитализировали.

