19.01.2020, 18:59
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
ИА «Ореанда-Новости». В Калининградской области мужчина сломал себе шею, участвуя в крещенских купаниях.
Житель Калининградской области пострадал, когда принимал участие в крещенских купаниях. Мужчина сломал шею, неудачно нырнув в купель в посёлке Ровное, которое находится в Гвардейском районе Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управлению МЧС РФ по региону.
23-летний молодой человек ударился о дно, когда нырял в купель. Его извлекли из воды и передали бригаде медиков. Мужчину с переломом шейного отдела позвоночника госпитализировали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии