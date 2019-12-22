22.12.2019, 12:08
Житель Приморья стрелял по людям из ружья. Ранены четверо человек
ИА «Ореанда-Новости» Полиция занимается поисками жителя Дальнегорска, ранившего из ружья четырёх человек. Об этом передает РИА Новости со слов представителя УМВД по региону.
Инцидент случился в ночь на воскресенье. Один из местных жителей сообщил агентству, что стрельба происходила в районе ресторана. По его словам, примерно с 2 до 3 часов ночи была слышна стрельба. Житель Дальнегорска также сообщил, что подробностей не знает, однако ему известно, что стрелявший сейчас находится в бегах и пока что сотрудниками правоохранительных органов пойман не был.
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что к ним поступила информация о том, что слышны выстрелы в районе ресторана, расположенного на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что между мужчинами случился конфликт, во время которого один из них начал стрелять из ружья. Стрелявшим были ранены четверо местных жителей.
Пострадавшие находятся в лечебных заведениях, полиция занимается розыском стрелявшего.
Инцидент случился в ночь на воскресенье. Один из местных жителей сообщил агентству, что стрельба происходила в районе ресторана. По его словам, примерно с 2 до 3 часов ночи была слышна стрельба. Житель Дальнегорска также сообщил, что подробностей не знает, однако ему известно, что стрелявший сейчас находится в бегах и пока что сотрудниками правоохранительных органов пойман не был.
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что к ним поступила информация о том, что слышны выстрелы в районе ресторана, расположенного на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что между мужчинами случился конфликт, во время которого один из них начал стрелять из ружья. Стрелявшим были ранены четверо местных жителей.
Пострадавшие находятся в лечебных заведениях, полиция занимается розыском стрелявшего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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