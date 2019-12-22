Инцидент случился в ночь на воскресенье. Один из местных жителей сообщил агентству, что стрельба происходила в районе ресторана. По его словам, примерно с 2 до 3 часов ночи была слышна стрельба. Житель Дальнегорска также сообщил, что подробностей не знает, однако ему известно, что стрелявший сейчас находится в бегах и пока что сотрудниками правоохранительных органов пойман не был.В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что к ним поступила информация о том, что слышны выстрелы в районе ресторана, расположенного на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске.Пострадавшие находятся в лечебных заведениях, полиция занимается розыском стрелявшего.