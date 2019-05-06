06.05.2019, 23:31
Житель Рязани пробежит от Москвы до Финляндии
ИА "Ореанда-Новости" 29-летний Дмитрий Сметкин, бывший участник телепроекта "Дом-2", намерен пробежать марафон из Москвы в сторону Финляндии за 27-29 дней.
Весь свой маршрут рязанский блогер намерен записывать на видео и выложить на канал в YouTube. Сметкин объявил свой марафон благотворительным - пробегая по городам России, он планирует собирать деньги, чтобы развить банк доноров. Он уже организовал сбор денежных средств. Немаловажным считает молодой человек и распространение информации о проблемах донорства костного мозга среди общественности. В своём обращении Сметкин надеется на помощь каждого человека.
Рязанец стартовал из Москвы 27 апреля. Его дистанция представляет собой 27 отрезков. В планах Сметкина пробегать каждый день по 48-60 километров, делая остановки. В Санкт-Петербурге блогер остановится на пять дней.
Весь свой маршрут рязанский блогер намерен записывать на видео и выложить на канал в YouTube. Сметкин объявил свой марафон благотворительным - пробегая по городам России, он планирует собирать деньги, чтобы развить банк доноров. Он уже организовал сбор денежных средств. Немаловажным считает молодой человек и распространение информации о проблемах донорства костного мозга среди общественности. В своём обращении Сметкин надеется на помощь каждого человека.
Рязанец стартовал из Москвы 27 апреля. Его дистанция представляет собой 27 отрезков. В планах Сметкина пробегать каждый день по 48-60 километров, делая остановки. В Санкт-Петербурге блогер остановится на пять дней.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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