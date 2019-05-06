Весь свой маршрут рязанский блогер намерен записывать на видео и выложить на канал в YouTube.Он уже организовал сбор денежных средств. Немаловажным считает молодой человек и распространение информации о проблемах донорства костного мозга среди общественности. В своём обращении Сметкин надеется на помощь каждого человека.Его дистанция представляет собой 27 отрезков. В планах Сметкина пробегать каждый день по 48-60 километров, делая остановки. В Санкт-Петербурге блогер остановится на пять дней.