06.04.2020, 12:47
Житель столицы не получил антисептики, за которые заплатил 140 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости». Мошенники, которые дали объявление на "Авито" о реализации геля-антисептика, перестали выходить на связь, как только заполучили от жителя российской столицы около ста сорока тысяч рублей за партию, сообщает агентство "Москва", которое ссылается на источник, работающий в полиции.
Мужчина двадцати двух лет, проживающий в районе Ясенево, обратился к сотрудникам полиции с заявлением. Им было сказано, что он прочитал на "Авито" объявление о реализации геля-антисептика Lafitel по девяносто пять рублей за штуку. После этого мужчина связался с продавцом и заявил, что желает приобрести партию антисептика в количестве 1,5 тысячи единиц.
Мужчина двадцати двух лет, проживающий в районе Ясенево, обратился к сотрудникам полиции с заявлением. Им было сказано, что он прочитал на "Авито" объявление о реализации геля-антисептика Lafitel по девяносто пять рублей за штуку. После этого мужчина связался с продавцом и заявил, что желает приобрести партию антисептика в количестве 1,5 тысячи единиц.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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