сообщает агентство "Москва", которое ссылается на источник, работающий в полиции.Мужчина двадцати двух лет, проживающий в районе Ясенево, обратился к сотрудникам полиции с заявлением. Им было сказано, что он прочитал на "Авито" объявление о реализации геля-антисептика Lafitel по девяносто пять рублей за штуку. После этого мужчина связался с продавцом и заявил, что желает приобрести партию антисептика в количестве 1,5 тысячи единиц.