ИА «Ореанда-Новости». Несмотря на то, что криптовалютный бизнес в Российской Федерации еще не получил ожидаемого большого распространения, но уже сегодня в данной сфере фиксируются инциденты, связанные с мошенничеством.

Так, например, в Татарстане один из жителей города Нижнекамск проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере в качестве подозреваемого. Сообщается, что 41-летний мужчина похитил около 300 тысяч рублей, замаскировав свою деятельность под торговлю криптовалютой.

По информации, предоставленной Управлением уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чувашской республике, стало известно, что мужчина, обвиняемый в мошенничестве, был неоднократно судим по различным статьям Уголовного кодекса.

Стало известно, что в ходе инцидента пострадал 26-летний житель Чебоксар, который в интернете нашел сайт по продаже криптовалют по низкой цене.



Столь выгодное предложение не показалось мужчине сомнительным, и он закупил биткоинов изначально на малую сумму. После проведения операции покупатель решил не останавливаться на столь малых объемах купли-продажи и перевел мошеннику около 300 тысяч рублей за покупку биткоинов. После этого продавец перестал выходить на связь.

Специальные службы в оперативном порядке вышли на след подозреваемого.



В его квартире, после получения ордера, был проведен обыск, в ходе которого были изъяты несколько мобильных телефонов, незарегистрированных сим-карт, а также различное компьютерное оборудование. Все они были приобщены к уголовному делу, заведенному по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».



На данный момент специальные службы проверяют, причастен ли житель Татарстана к другим подомным случаям мошенничества.

Напомним, что это не первый прецедент с криптовалютой, случившийся на территории Российской Федерации. Ранее в Москве было заведено уголовное дело в отношении двух человек, которые обманным способом украли у москвича более 300 тысяч долларов при покупке криптовалюты. Специалисты из Министерства внутренних дел Российской Федерации оценили ущерб почти в 18 миллионов рублей.

Еще одним примером криптовалютного мошенничества может послужить случай в Калужской области. Мужчина купил у цыган две монеты под видом биткоинов. За свою оплошность гражданин лишился порядка тысячи рублей.

Эксперты утверждают, что случаи криптовалютного мошенничества – результат отсутствия специальных правовых норм и определенных правил в криптовалютной сфере.