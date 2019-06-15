Ранее жители этого города записали видеообращение к премьеру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им статус беженцев. Власти Канады, отреагировав на эту просьбу, разъяснили им порядок получения этого статуса.Кроме того, встречу с жителями города провёл губернатор. В итоге глава региона принял решение о переселении 70 домов.