15.06.2019, 22:09
Жителей Киселёвска, которые пожаловались Канаде на экологию, переселят
ИА «Ореанда-Новости». Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что решил переселить жителей города Киселёвска, которые ранее попросили помощи у Канада в связи в плохой экологической обстановкой.
Ранее жители этого города записали видеообращение к премьеру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им статус беженцев. Власти Канады, отреагировав на эту просьбу, разъяснили им порядок получения этого статуса.
Кроме того, встречу с жителями города провёл губернатор. В итоге глава региона принял решение о переселении 70 домов.
Ранее жители этого города записали видеообращение к премьеру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им статус беженцев. Власти Канады, отреагировав на эту просьбу, разъяснили им порядок получения этого статуса.
Кроме того, встречу с жителями города провёл губернатор. В итоге глава региона принял решение о переселении 70 домов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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