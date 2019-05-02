ИА «Ореанда-Новости». Житель Нижнего Новгорода опубликовал в Фэйсбук фото креативных георгиевских ленточек, на которых есть свастика. Со слов нижегородца Александра Дейча, такие ленточки в преддверии праздника появились в местных магазинах.

Автор фото пояснил, что посыл изготовителей понятен: «звезда раздавила фашистскую погань».

«В общем я за чистоту символов победы», – написал своё мнение по этому поводу Дейч.

А вот люди в комментариях рассказали, что посыл о «раздавленной свастике» поняли не сразу. Недавно в соцсетях разгорелся скандал вокруг мягкой игрушки "Ветеран" с георгиевской лентой и описанием "Приятная на ощупь". Однако после критики со стороны общества и СМИ кукла пропала из продажи.