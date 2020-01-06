06.01.2020, 14:39
Жителей РФ предупредили об активизации мошенников
ИА «Ореанда-Новости». Представителями Сбербанка было сказано о том, что к концу праздников пробуждаются телефонные мошенники. О предупреждении Сбербанка говорится в публикации ТАСС.
Более 280 миллионов рублей пытались украсть у клиентов Сбербанка в прошлом году во время новогодних каникул. В Сбербанке также сообщили, что пик активности произошел в последние праздничные дни.
Социальная инженерия является самым используемым способом обмана клиентов. Телефонный звонок остается основным каналом.
Мошенники представляются сотрудниками служб безопасности и пытаются заставить людей перевести деньги на "резервный счёт". В Сбербанке заявили, что в банке не существует "безопасных резервных счетов".
Более 280 миллионов рублей пытались украсть у клиентов Сбербанка в прошлом году во время новогодних каникул. В Сбербанке также сообщили, что пик активности произошел в последние праздничные дни.
Социальная инженерия является самым используемым способом обмана клиентов. Телефонный звонок остается основным каналом.
Мошенники представляются сотрудниками служб безопасности и пытаются заставить людей перевести деньги на "резервный счёт". В Сбербанке заявили, что в банке не существует "безопасных резервных счетов".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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