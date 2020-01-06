Более 280 миллионов рублей пытались украсть у клиентов Сбербанка в прошлом году во время новогодних каникул. В Сбербанке также сообщили, что пик активности произошел в последние праздничные дни.Социальная инженерия является самым используемым способом обмана клиентов. Телефонный звонок остается основным каналом.Мошенники представляются сотрудниками служб безопасности и пытаются заставить людей перевести деньги на "резервный счёт". В Сбербанке заявили, что в банке не существует "безопасных резервных счетов".