30.12.2019, 16:09
Жителей России поздравили с Новым годом космонавты
ИА «Ореанда-Новости».С борта МКС с наступающим Новым годом поздравили жителей России космонавты Олег Скрипочка и Олег Скворцов.
Скворцов сказал о подведении итогов целого десятилетия наступающим Новым годом. По его словам, в мире и в РФ за это десятилетие прошло немало событий, однако, несмотря на все испытания и вызовы, с которым россияне столкнулись, они могут гордиться собой, своими близкими и своей страной.
Скрипочка отметил, что несмотря на политику препятствий, люди на Земле продолжают дружить и сотрудничать и вместе двигаться вперёд. По словам космонавта, яркий пример такого международного единения - сотрудничество в космической сфере.
Российские космонавты, работающие на МКС, пожелали себе и россиянам удивительных открытий, новых достижений, здоровья, счастья и благополучия.
Скворцов сказал о подведении итогов целого десятилетия наступающим Новым годом. По его словам, в мире и в РФ за это десятилетие прошло немало событий, однако, несмотря на все испытания и вызовы, с которым россияне столкнулись, они могут гордиться собой, своими близкими и своей страной.
Скрипочка отметил, что несмотря на политику препятствий, люди на Земле продолжают дружить и сотрудничать и вместе двигаться вперёд. По словам космонавта, яркий пример такого международного единения - сотрудничество в космической сфере.
Российские космонавты, работающие на МКС, пожелали себе и россиянам удивительных открытий, новых достижений, здоровья, счастья и благополучия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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