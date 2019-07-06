ИА «Ореанда-Новости». Синоптики заявили об усилении ветра во многих регионах Центрального федерального округа. Прогноз размещён на сайте Гидрометцентра



Так, согласно прогнозу, до конца суток почти во всех регионах ЦФО ветер будет порывистый. Местами его скорость будет достигать 20 метров в секунду.



Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Калужской и Курской областях.