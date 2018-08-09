Сообщается, что инициатором рассмотрения поправки к закону является Сергей Деминец, житель города Пушкино Московской области. На протяжении года мужчина обращался в суды с заявлением, что он не обязан платить за нужды соседей, уклоняющихся от уплаты коммунальных услуг. Конституционный суд внес поправки в положение статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в пункт 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Сообщается, что новый порядок расчета будет доступен не всем.

Стало известно, что Сергей Деминец проживает в новом многоквартирном доме города Пушкино. Он был сдан в эксплуатацию только в 2015 году. Дом имеет 17 этажей и около 500 квартир. Согласно принятым стандартам, дом был оснащен общедомовым счетчиком учета тепла и каждая квартира в отдельности имеет индивидуальный прибор учета.

Напомним, что в данном случае оплата энергии должна была проводиться из расчета показаний фактического потребления по индивидуальным приборам учета и отдельной платы за общедомовые нужды, рассчитанные путем вычитания-сложения.



В скором времени жители многоквартирного дома отказались от такой схемы, перестав учитывать показания индивидуальных приборов учета. Тогда управляющая компания стала начислять задолженности согласно показаниям общедомового счетчика пропорционально площади отдельной квартиры.

Сергей Деминец обрадился в суд общей юрисдикции, когда узнал, что многие из жителей дома платят за тепло значительно меньше, чем показывает их прибор индивидуального учета. То есть остальные соседи вынуждены брать часть расходов за тепло на себя.

После первых обращений заявление Деминца было отклонено, так как суд посчитал, что данный вопрос находится в ведении Конституционного суда Российской Федерации.

Рассмотрение дела перешло в Конституционный суд Российской Федерации, где были тщательно изучены доводы обеих сторон. По словам судьи-докладчика Юрия Рудкина, суд встал на сторону жильцов, которые выступают за оплату счетов по индивидуальным показателям.



Теперь в многоквартирном доме для жильцов, отказавшихся от индивидуальных приборов учета, плата будет начисляться, исходя из норматива и площади квартиры. Далее вся суммарная часть по индивидуальным приборам учета и рассчитанная сумма по нормативу будет вычитаться из показателей общедомового счетчика. Эти расходы и будут считаться общедомовыми.