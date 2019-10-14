ИА "Ореанда-Новости". Москвичи смогут предложить свои идеи для улучшения столичных парков.

В этом поможет краудсорсинг-проект «Мой парк». Он будет осуществляться в трёх этапах: «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». Новый проект посвящен дню рождения Московского государственного парка, который отмечает в этом году свой восьмой день рождения. Соответствующая информация опубликована на сайте мэра и правительства страны.

Благодаря проекту жители Москвы смогут предложить собственные идеи по улучшению парков города, а также обсудить чужие. После второго этапа в проект вступят эксперты, которые отберут лучшие, по их мнению, идеи. Предложения будут приниматься с 22 октября по 25.

Затем будет проведено голосование, где москвичи и выберут из самых креативных проектов лучший. Проголосовать можно будет до 30 октября включительно.

Для участия необходимо зарегистрироваться на crowd.mos.ru.