ИА «Ореанда-Новости» Местные жители архипелага Новая Земля страдают от нашествия белых медведей, режим ЧС, введённый в субботу, сохраняется до сих пор. О ситуации в населённых пунктах архипелага рассказал РИА Новости глава муниципального образования «Новая Земля» Жиганша Мусин.

Он рассказал, что постепенно количество медведей в посёлках снижается - животные отходят, их число в округе уже менее 50. Однако точное количество медведей пока не удаётся определить из-за неблагоприятных погодных условий.

Зверей отгоняют спецтехникой, безопасность населения стоит на первом месте. Личный состав гарнизона передвигается исключительно на автомобилях.

Кром того, в целях безопасности детей развозят по детсадам и учебным заведениям на автобусах, выделенных властями специально для этого.

На Новой Земле функционирует два детских сада, по словам Мусина, дети гуляют на улице на специально огороженных площадках, а рядом всегда находится автомобиль с наблюдателем, чтобы при появлении медведя его удалось во время прогнать.

Режим ЧС был введён в Архангельской области в прошлую субботу, так как территорию оккупировали белые медведи. Хищники заходят в подъезды домов, магазины, нападают на людей. Отмечается, что диких животных десятки, в посёлке Белушья Губа бродило 52 белых медведя.

Отстреливать хищников категорически запрещено, медведей можно только отогнать.

Как ранее рассказали РИА Новости эксперты Всемирного фонда дикой природы, для того, чтобы спасти архипелаг от нашествия хищников необходимо уничтожить все свалки, расположенные рядом с жилой местностью.

Также одним из вариантов избавления от медведей может стать создание кормового пятна как можно дальше от места жительства людей.

Во вторник на Новую Землю должна отправиться группа специалистов и представительство Росприроднадзора для разработки плана дальнейших действий.

Обычно на архипелаги не отмечается такое глобальное нашествие хищников, как объясняют эксперты, одной из причин того, что белые медведи всё ближе подбираются к человеку, могло стать таяние ледников и обширные свалки около населённых пунктов, на которые медведи приходят в поисках пищи.