26.02.2020, 11:34
Жители Омска задержали насильника, который напал на женщину
ИА «Ореанда-Новости». В задержании насильника, который совершил нападение на женщину в центре Омска, поучаствовали прохожие. Об этом проинформировали РИА Новости в СУ СК по Омской области.
Предполагается, что двадцать первого февраля рано утром в центре города на улице Ильинская мужчина совершил нападение на девушку. Напавший изнасиловал и избил молодую женщину.
Насильника задержали прохожие - двое мужчин, которые услышали крики пострадавшей о помощи.
По информации от ведомства, задержанный является жителем Омского района, ему 34 года. Сейчас он находится под стражей.
Предполагается, что двадцать первого февраля рано утром в центре города на улице Ильинская мужчина совершил нападение на девушку. Напавший изнасиловал и избил молодую женщину.
Насильника задержали прохожие - двое мужчин, которые услышали крики пострадавшей о помощи.
По информации от ведомства, задержанный является жителем Омского района, ему 34 года. Сейчас он находится под стражей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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