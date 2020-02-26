Предполагается, что двадцать первого февраля рано утром в центре города на улице Ильинская мужчина совершил нападение на девушку. Напавший изнасиловал и избил молодую женщину.По информации от ведомства, задержанный является жителем Омского района, ему 34 года. Сейчас он находится под стражей.