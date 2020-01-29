29.01.2020, 11:11
Жители РФ сообщили, при какой зарплате они будут усерднее трудиться
ИА «Ореанда-Новости». 40 процентов из числа опрошенных россиян заявили о готовности повысить производительность, если их зарплата увеличится в два раза. Мнение россиян представлено изданием РБК, которое ссылается на опрос Аналитического центра НАФИ.
О своей готовности лучше трудиться заявили от пяти до тринадцати процентов отвечавших, в случае, если зарплаты вырастут на десять, двадцать, тридцать и сорок процентов.
При этом 18 процентов из числа участвовавших в опросе сказали, что работают на пределе возможностей уже сегодня, поэтому то, что зарплаты увеличатся, не может оказать влияния на их производительность. В столице России и в Санкт-Петербурге с этим утверждением согласились 27 процентов из числа респондентов.
О своей готовности лучше трудиться заявили от пяти до тринадцати процентов отвечавших, в случае, если зарплаты вырастут на десять, двадцать, тридцать и сорок процентов.
При этом 18 процентов из числа участвовавших в опросе сказали, что работают на пределе возможностей уже сегодня, поэтому то, что зарплаты увеличатся, не может оказать влияния на их производительность. В столице России и в Санкт-Петербурге с этим утверждением согласились 27 процентов из числа респондентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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