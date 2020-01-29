Мнение россиян представлено изданием РБК, которое ссылается на опрос Аналитического центра НАФИ.При этом 18 процентов из числа участвовавших в опросе сказали, что работают на пределе возможностей уже сегодня, поэтому то, что зарплаты увеличатся, не может оказать влияния на их производительность. В столице России и в Санкт-Петербурге с этим утверждением согласились 27 процентов из числа респондентов.