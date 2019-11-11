17 процентов респондентов заявили, что детям нужно полностью запретить пользоваться гаджетами. Об этом стало известно из материала РИА Новости.18 процентов отвечавших сказали о том, что родителям не нужно ограничивать детям доступ к гаджетам. 43 процента опрошенных заявили, что нет необходимости в таком контроле, хотя не исключили его допустимость. 25 % процентов выразивших своё мнение по этому поводу заявили,что такая практика необходима. 19 процентов отвечавших высказались о необходимости наблюдения за тем, что делают дети в Сети.Также стало известно, что 60 процентов не отслеживают то, что их дети просматривают в интернете.