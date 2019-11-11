11.11.2019, 09:18
Жители России поддерживают предложение об ограничении доступа детей к гаджетам
ИА «Ореанда-Новости»По данным исследования холдинга Ромир, 54 процента опрошенных россиян выступают за то, чтобы ограничить детям доступ к гаджетам. 17 процентов респондентов заявили, что детям нужно полностью запретить пользоваться гаджетами. Об этом стало известно из материала РИА Новости.
18 процентов отвечавших сказали о том, что родителям не нужно ограничивать детям доступ к гаджетам. 43 процента опрошенных заявили, что нет необходимости в таком контроле, хотя не исключили его допустимость. 25 % процентов выразивших своё мнение по этому поводу заявили,что такая практика необходима. 19 процентов отвечавших высказались о необходимости наблюдения за тем, что делают дети в Сети.
Также стало известно, что 60 процентов не отслеживают то, что их дети просматривают в интернете.
18 процентов отвечавших сказали о том, что родителям не нужно ограничивать детям доступ к гаджетам. 43 процента опрошенных заявили, что нет необходимости в таком контроле, хотя не исключили его допустимость. 25 % процентов выразивших своё мнение по этому поводу заявили,что такая практика необходима. 19 процентов отвечавших высказались о необходимости наблюдения за тем, что делают дети в Сети.
Также стало известно, что 60 процентов не отслеживают то, что их дети просматривают в интернете.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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