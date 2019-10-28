Выяснилось, что россияне считают, что накопления можно назвать таковыми, если они составляют сто тысяч рублей.Отмечается, что порядка 40 % россиян создают накопления без какой-либо конкретной цели. Такие накопления они называют "про запас". Примечательно, что этот показатель за два года снизился почти на 10 %. Россиян, которые делают накопления "на старость",увеличилось до 25 %. Два года назад этот показатель был равен 16 %.