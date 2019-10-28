28.10.2019, 09:53
Жители России сегодня охотнее копят на образование и старость
ИА "Ореанда-Новости" По результатам проведенного недавно исследования Аналитическим центром НАФИ, каждый третий россиянин имеет накопления.
Выяснилось, что россияне считают, что накопления можно назвать таковыми, если они составляют сто тысяч рублей.
Отмечается, что порядка 40 % россиян создают накопления без какой-либо конкретной цели. Такие накопления они называют "про запас". Примечательно, что этот показатель за два года снизился почти на 10 %. Россиян, которые делают накопления "на старость",увеличилось до 25 %. Два года назад этот показатель был равен 16 %.
Выяснилось, что россияне считают, что накопления можно назвать таковыми, если они составляют сто тысяч рублей.
Отмечается, что порядка 40 % россиян создают накопления без какой-либо конкретной цели. Такие накопления они называют "про запас". Примечательно, что этот показатель за два года снизился почти на 10 %. Россиян, которые делают накопления "на старость",увеличилось до 25 %. Два года назад этот показатель был равен 16 %.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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