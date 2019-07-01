ИА «Ореанда-Новости». Хлеб и другие продукты питания будут ежедневно доставлять жителям затопленных территорий, как сообщает глава пресс-службы в Иркутской области. Ранее с помощью военной техники в Тулун доставили мобильный хлебозавод, продукцию которого будут бесплатно раздавать всем пострадавшим от паводков. По данным специалистов, оборудование способно производить несколько тонн хлеба в сутки. А также соседние районы собираются доставлять в Тулун продукты питания. На данный момент решается вопрос о доставке.

Иркутская область сильно пострадала вследствие резкого подъема уровня воды в нескольких близлежащих реках. Почти семь тысяч домов были затоплены, в них проживали более тридцати тысяч человек. Сейчас все они нуждаются в теплой одежде, еде и чистой воде.