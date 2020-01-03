ИА «Ореанда-Новости»В Волгограде на женщину, работающую таксистом, напал с ножом пассажир. Женщине помогли случайные прохожие. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД. 

В ведомстве сообщают, что пассажир такси в Волгограде в ночь на пятницу не стал оплачивать поездку и набросился на женщину 35 лет. Нападавший нанес ей ножом нескольку ударов по лицу. 

Таксист стала звать на помощь. Находившаяся неподалёку компания мужчин смогла женщину от напавшего с ножом отбить. Сотрудники полиции задержали мужчину по горячим следам. 

Известно, что подозреваемый был трижды судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. 