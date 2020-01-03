В Волгограде на женщину, работающую таксистом, напал с ножом пассажир. Женщине помогли случайные прохожие. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД.Таксист стала звать на помощь. Находившаяся неподалёку компания мужчин смогла женщину от напавшего с ножом отбить. Сотрудники полиции задержали мужчину по горячим следам.Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.