ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, кто больше всего зарабатывает в России, эту информацию вычислил Росстат. Данные с комментариями ведомства будут опубликованы 11 сентября в номере «Российской газеты».

Как выяснилось, самые обеспеченные жители страны живут в Москве или на севере, при этом, в основном, это сотрудники воздушного или космического транспорта. К таким данным пришли специалисты Росстата, изучив данные за полугодие.

Средняя зарплата жителя России составляет 42 тысяч 555 рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе люди в среднем получают 100 тысяч 617 рублей. Это первое место в рейтинге регионов по средним зарплатам. В Чукотском автономно округе люди получают немного меньше – 98 тысяч 291 рубль, в Москве – 82 тысячи 729 рублей, а в Магаданской области – 82 тысячи 471 рубль.

Самые прибыльные профессии – в воздушной и космической сфере, такие сотрудники в среднем имеют около 161,7 тысячи рублей в месяц. Чуть менее прибыльна нефтедобывающая сфера – те, кто добывает сырую нефть и газ, имеют зарплаты 123,1 тысячи рублей. На третьем месте производители табачных изделий, их доход в среднем составил 111,2 тысячи рублей, по данным Росстата.

Меньше всего доход у жителей Алтайского края, на фоне вышеупомянутых сумм, их средняя зарплата выглядит контрастно – в среднем алтайцы зарабатывают 24 тысячи 402 рубля в месяц. На втором месте самых бедных регионов расположился Карачаево-Черкесии – 24 тысячи 481 рубль. На третьем месте идёт Чечня, там средняя зарплата – 24 873 рубля, в Ивановской области – 24 тысячи 874 рубля.

Самая низкооплачиваемая работа на производстве у специалистов, которые шьют одежду, всего 20,8 тысячи рублей в месяц, кто производит мебель ежемесячно видят около 23,4 тысячи рублей, а кто производит кожу и шьёт из нее изделия – 24,5 тысячи рублей.

Кто как зарабатываем, мы выяснили. Давайте теперь узнаем, в какие регионы россияне предпочитают съездить с целью отдохнуть на осенних выходных.

Например, первое место в рейтинге самых популярных туристических городов занял Санкт-Петербург. Здесь в среднем ночь обойдется туристу в 2,7 тысячи рублей за ночь. Вторую и третью строчку заняли Сочи (2,5 тыс. рублей) и Ялта (2,7 тыс. рублей). Рейтинг составлен сервисом бронирования жилья Tvil.ru на основе анализа броней отелей и апартаментов в выходные дни с 1 сентября по 31 октября.