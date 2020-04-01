Сябитовой заявлено, что она прочитала недавно пост с "очень вредной информацией". В нем содержался призыв к молодым женщинам не связывать себя узами брака, если они не имеют подходящего партнёра и искреннего желания создавать семью. В посте также приводится в пример позиция незамужней женщины тридцати пяти лет, которая заявляет, что не стремится к замужеству и ощущает себя вполне счастливой.Сябитова сказал, что такая точка зрения напоминает позицию тех, кто гуляет по улице в период карантина и считает, что это не может быть опасно для жизни. Телеведущая уверена, что женщинам необходимо выходить замуж. Также она отметила, что для женщин главным счастьем является быть матерью.