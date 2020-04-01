01.04.2020, 09:54
Жительниц России, которые не желают выходить замуж, сравнили с нарушителями карантина
ИА «Ореанда-Новости». Роза Сябитова, сваха из телевизионного шоу "Давай поженимся!", сравнила жительниц России, не стремящихся к замужеству, с нарушителями карантина. Такое заявление телеведущая сделала в Instagram.
Сябитовой заявлено, что она прочитала недавно пост с "очень вредной информацией". В нем содержался призыв к молодым женщинам не связывать себя узами брака, если они не имеют подходящего партнёра и искреннего желания создавать семью. В посте также приводится в пример позиция незамужней женщины тридцати пяти лет, которая заявляет, что не стремится к замужеству и ощущает себя вполне счастливой.
Сябитова сказал, что такая точка зрения напоминает позицию тех, кто гуляет по улице в период карантина и считает, что это не может быть опасно для жизни. Телеведущая уверена, что женщинам необходимо выходить замуж. Также она отметила, что для женщин главным счастьем является быть матерью.
Сябитовой заявлено, что она прочитала недавно пост с "очень вредной информацией". В нем содержался призыв к молодым женщинам не связывать себя узами брака, если они не имеют подходящего партнёра и искреннего желания создавать семью. В посте также приводится в пример позиция незамужней женщины тридцати пяти лет, которая заявляет, что не стремится к замужеству и ощущает себя вполне счастливой.
Сябитова сказал, что такая точка зрения напоминает позицию тех, кто гуляет по улице в период карантина и считает, что это не может быть опасно для жизни. Телеведущая уверена, что женщинам необходимо выходить замуж. Также она отметила, что для женщин главным счастьем является быть матерью.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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