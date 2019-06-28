ИА «Ореанда-Новости» Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которая пыталась продать свою дочь через соцсети жительнице Вологды. Об этом сообщает СУСК РФ по Псковской области.

21-летняя жительница Пскова сразу же после выписки из родильного дома в декабре прошлого года отдала ребёнка другой женщине. С ней мать договорилась о продаже дочери в социальных сетях. Уголовное дело было заведено по статье «торговля людьми». Обвинения были предъявлены обеим фигуранткам дела.