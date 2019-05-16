ИА «Ореанда-Новости» Жительница Оренбургской области пойдёт под суд за убийство двух маленьких сыновей 2 и 7 лет. Об этом сообщили в сообщает СК РФ.

35-летняя местная жительница обвиняется в убийстве собственных детей. По данным следствия 31 января женщина задушила малолетних детей. Как выяснилось в ходе экспертизы, у женщины имеется расстройство психики, ей необходимо лечение. Также известно, что мать свою вину признала и раскаивается в содеянном.