ИА «Ореанда-Новости» Две женщины, проживающие в Красноярске, пытались задушить соседку из-за мешавшей им громкой музыки. Об том передаёт РИА Новости, ссылаясь на региональное управление Росгвардии.

Отмечается, что женщинам мешала музыка, которая играла этажом ниже, и они пошли к соседке. После того, как она им открыла, женщины повалили девушку на пол и начали душить, однако ей удалось освободиться и спрятаться в квартире. Позже женщины были задержаны, в отношении них было заведено дело по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью.