ИА «Ореанда-Новости». Суд в столице за один день выписал мужчине 25 штрафов за почты в социальных сетях, пишет «МК».



Сообщается, что на страницах своих соцсетей москвич публиковал нацистскую символику, руны и экстремистские материалы. Теперь он должен оплатить по тысяче рублей за каждый штраф.



Мужчина вину признал, отметив, что у него не было имел каких-либо пропагандистских целей, а сохранял музыку и изображения он для себя.