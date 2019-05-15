15.05.2019, 00:21
Жителя Ярославля оштрафовали за фото оскорбляющей президента надписи
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Ярославле наказал штрафом мужчину, который сфотографировал и выложил в интернет надпись оскорбительного содержания в адрес президента России Владимира Путина.
Мужчина теперь должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа. Примечательно, что надпись неизвестные нарисовали на здании местного МВД.
Судья, который рассматривал дело, заявил, что фраза цинична и глубоко противоречит нравственным нормам. Но суд признал, что мужчина действовал не из хулиганских побуждений. При этом его действия обладают признаками явного неуважения к власти, решил суд.
Мужчина теперь должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа. Примечательно, что надпись неизвестные нарисовали на здании местного МВД.
Судья, который рассматривал дело, заявил, что фраза цинична и глубоко противоречит нравственным нормам. Но суд признал, что мужчина действовал не из хулиганских побуждений. При этом его действия обладают признаками явного неуважения к власти, решил суд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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