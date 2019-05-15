Мужчина теперь должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа. Примечательно, что надпись неизвестные нарисовали на здании местного МВД.Судья, который рассматривал дело, заявил, что фраза цинична и глубоко противоречит нравственным нормам. Но суд признал, что мужчина действовал не из хулиганских побуждений. При этом его действия обладают признаками явного неуважения к власти, решил суд.