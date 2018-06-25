



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Жители Кургана временно останутся без воды. Сегодня в 21:00 её отключат по причине остановки Арбинских очистных сооружений, которая является последствием аварии, произошедшая на магистральном водопроводе на территории посёлка Кулацкого. Теперь специалисты будут ликвидировать последствия. Это послужило причиной для крайних мер. Информации об ограничениях, с которыми придётся столкнуться жителям города, была опубликована пресс-службой АО «Водный союз». Также стало известно, что помимо Кургана с неудобства ожидают и жителей некоторых микрорайонов: Увал, Черёмухово, Тополь, село Кетово и посёлок Юргамыш.

По информации, предоставленной пресс-службой, вода не будет отключена в микрорайонах «варгашинского» направления. В домах, которые расположены в посёлках Лесной, Глинки, Смолино, Затобольный, Керамзитный и Утяк, вода идти будет.





АО «Водный союз» обещает, что уже во вторник ко второй половине дня Арбинские очистные сооружения снова будут включены, а к 20:00 давление в сети полностью придёт в норму. Когда ремонтные работы будут завершены, специалисты из лаборатории «Водного союза» проведут необходимый отбор проб питьевой воды. Результаты анализов будут известны в среду. До 27 числа использование воды подойдёт исключительно для технических нужд.





Отметим, что на протяжении всего летнего периода в городе Курган будет выкопано многочисленное количество ям, которые были вырыты сотрудниками АО «Водный союз». Причина раскопок – аварии на сетях, которые периодически случаются в разных районах города. Специалисты проводят плановые отключения для проведения ремонтных работ. Ямы изрыты на центральных улицах города. Ветхость водопроводных сетей в настоящее время в Кургане приближается к отметке 90%.