Он заявил о злоупотреблениями заболевшими простудными заболеваниями спреями для горла и носа, которые они использует без назначения врача. В результате этих действий, отмечает врач, нарушается слизистая носа, являющаяся первым защитным барьером. По словам Иорданяна, слизистая носа не даёт попасть в организм человека микробам.Эксперт поясняет, что капли для носа, которые сужают сосуды, нельзя постоянно закапывать и использовать более шести дней. Спреи для горла стоит применять, по словам врача, согласно инструкции, в течение 5 дней.Также Иорданян заявил о том, что простуду травяными чаями не вылечить. Их можно использовать лишь вместе с назначенными врачом препаратами.