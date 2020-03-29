29.03.2020, 08:21
Жителям РФ рассказали, как безопасно посещать магазины
ИА «Ореанда-Новости». Доктор Леонид Рошаль дал совет соотечественникам о том, как безопасно посещать магазины в условиях эпидемии коронавируса, информирует РИА Новости.
Врач заявил, что необходимо надевать перчатки в случае использования тележек. Также доктор напомнил о необходимости использования салфеток в общественных туалетах, когда нужно открыть дверь или спустить воду. Ключевое правило от доктора - необходимо обрабатывать телефоны и руки специальным антисептиком, а также мыть руки.
Медик также сказал, что необходимо не контактировать с теми, кто имеет признаки респираторного заболевания. Кроме того, врач уведомил, что нельзя собираться большой компанией.
Врач заявил, что необходимо надевать перчатки в случае использования тележек. Также доктор напомнил о необходимости использования салфеток в общественных туалетах, когда нужно открыть дверь или спустить воду. Ключевое правило от доктора - необходимо обрабатывать телефоны и руки специальным антисептиком, а также мыть руки.
Медик также сказал, что необходимо не контактировать с теми, кто имеет признаки респираторного заболевания. Кроме того, врач уведомил, что нельзя собираться большой компанией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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