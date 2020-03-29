ИА «Ореанда-Новости».  Доктор Леонид Рошаль дал совет соотечественникам о том, как безопасно посещать магазины в условиях эпидемии коронавируса, информирует РИА Новости. 

Врач заявил, что необходимо надевать перчатки в случае использования тележек. Также доктор напомнил о необходимости использования салфеток в общественных туалетах, когда нужно открыть дверь или спустить воду. Ключевое правило от доктора - необходимо обрабатывать телефоны и руки специальным антисептиком, а также мыть руки. 

Медик также сказал, что необходимо не контактировать с теми, кто имеет признаки респираторного заболевания. Кроме того, врач уведомил, что нельзя собираться большой компанией.