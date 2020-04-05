ИА «Ореанда-Новости».  В Краснодарском края россиян, которые вышли на кладбище для того, чтобы убрать могилы, стали штрафовать за то, что они нарушили режим самоизоляции. Об этом рассказывает в Telegram издание "Подъём", заявлено в материале "Лента.ру". 

Гражданам России, пойманным за этим занятием, придётся заплатить штраф в размере пятнадцати тысяч рублей. Также сотрудниками правоохранительных органов проводятся рейды по водоёмам, в ходе которых рыбаков призывают вернуться домой. В этом местной полиции оказывают помощь отряды кубанских казаков. 