Об этом рассказывает в Telegram издание "Подъём", заявлено в материале "Лента.ру".Гражданам России, пойманным за этим занятием, придётся заплатить штраф в размере пятнадцати тысяч рублей. Также. В этом местной полиции оказывают помощь отряды кубанских казаков.