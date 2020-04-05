05.04.2020, 16:54
Жителям России, которые вышли на уборку могил, начали выписывать штрафы за нарушение самоизоляции
ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском края россиян, которые вышли на кладбище для того, чтобы убрать могилы, стали штрафовать за то, что они нарушили режим самоизоляции. Об этом рассказывает в Telegram издание "Подъём", заявлено в материале "Лента.ру".
Гражданам России, пойманным за этим занятием, придётся заплатить штраф в размере пятнадцати тысяч рублей. Также сотрудниками правоохранительных органов проводятся рейды по водоёмам, в ходе которых рыбаков призывают вернуться домой. В этом местной полиции оказывают помощь отряды кубанских казаков.
Гражданам России, пойманным за этим занятием, придётся заплатить штраф в размере пятнадцати тысяч рублей. Также сотрудниками правоохранительных органов проводятся рейды по водоёмам, в ходе которых рыбаков призывают вернуться домой. В этом местной полиции оказывают помощь отряды кубанских казаков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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