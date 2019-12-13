Об этом говорят результаты исследований специалистов Северо-Западного научного центра гигиены и общественного питания, сообщает RT.Примерно 50 процентам женщин и 30 процентам мужчин из-за переутомления грозит ухудшение здоровья.Также эксперты узнали, что сотрудники, которые страдают от сильной усталости, чаще болеют. Порядка 25 дней они нетрудоспособны в году. Те, кто сообщает о усталости небольшой, болеют около 5 дней ежегодно.Участниками исследований стали 1,7 тысяч учителей, врачей, офисных работников, медсестер.