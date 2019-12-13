13.12.2019, 11:31
Жителям России рассказали о рисках переутомления на работе
ИА «Ореанда-Новости». Получить заболевания органов зрения могут россияне, которые переутомляются на работе. Также у них могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системой. Об этом говорят результаты исследований специалистов Северо-Западного научного центра гигиены и общественного питания, сообщает RT.
Примерно 50 процентам женщин и 30 процентам мужчин из-за переутомления грозит ухудшение здоровья.
Также эксперты узнали, что сотрудники, которые страдают от сильной усталости, чаще болеют. Порядка 25 дней они нетрудоспособны в году. Те, кто сообщает о усталости небольшой, болеют около 5 дней ежегодно.
Участниками исследований стали 1,7 тысяч учителей, врачей, офисных работников, медсестер.
Примерно 50 процентам женщин и 30 процентам мужчин из-за переутомления грозит ухудшение здоровья.
Также эксперты узнали, что сотрудники, которые страдают от сильной усталости, чаще болеют. Порядка 25 дней они нетрудоспособны в году. Те, кто сообщает о усталости небольшой, болеют около 5 дней ежегодно.
Участниками исследований стали 1,7 тысяч учителей, врачей, офисных работников, медсестер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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