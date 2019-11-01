Специалистами консалтинговой компании было заявлено, что большинство аутлетов будут построены в Москве. А всего планируется построить по всей стране четыре новых аутлета, которые будут иметь суммарную арендную площадь около 85 тысяч квадратных метров.По словам аналитиков, формат аутлет-центров становится все более востребованным и за пределами Москвы. В первую очередь, речь идёт о Санкт-Петербурге.Outlet center — формат торгового центра, который специализируется на продаже с внушительными скидками одежды известных брендов.