01.11.2019, 12:14
Жителям России рассказали о скором появлении дешёвых магазинов
ИА «Ореанда-Новости»В материале консалтинговой компании JLL говорится о том, что в России в 2020 году планируют увеличить объём качественного предложения аутлет-центров на 76 процентов.
Специалистами консалтинговой компании было заявлено, что большинство аутлетов будут построены в Москве. А всего планируется построить по всей стране четыре новых аутлета, которые будут иметь суммарную арендную площадь около 85 тысяч квадратных метров.
По словам аналитиков, формат аутлет-центров становится все более востребованным и за пределами Москвы. В первую очередь, речь идёт о Санкт-Петербурге.
Outlet center — формат торгового центра, который специализируется на продаже с внушительными скидками одежды известных брендов.
Специалистами консалтинговой компании было заявлено, что большинство аутлетов будут построены в Москве. А всего планируется построить по всей стране четыре новых аутлета, которые будут иметь суммарную арендную площадь около 85 тысяч квадратных метров.
По словам аналитиков, формат аутлет-центров становится все более востребованным и за пределами Москвы. В первую очередь, речь идёт о Санкт-Петербурге.
Outlet center — формат торгового центра, который специализируется на продаже с внушительными скидками одежды известных брендов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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