11.11.2019, 13:39
Жителям России рассказали о том, когда ожидается рост заболеваемости гриппом
ИА «Ореанда-Новости»Вероникой Скворцовой, возглавляющей Минздрав России, было заявлено, что повышение заболеваемости гриппом в стране придётся на последние дни года. По заявлению Скворцовой, повышение заболеваемости гриппом будет иметь среднюю интенсивность. Это заявление глава Минздрава сделала на совещании с участием Владимира Путина и членов правительства, сообщает "Интерфакс".
Скворцова отметила, что в каждом регионе есть двухнедельный запас всех необходимым препаратов. По её словам, были мобилизованы около 100 тысяч инфекционных коек. Также она рассказала о проведенных недавно проверках реанимационных отделений.
Глава Минздрава сообщила, что было привито около 38 процентов населения России, среди которых порядка 16 миллионов детей. Она сказала, что заболеваемость по гриппу в России находится существенно ниже эпидемического порога.
Скворцова отметила, что в каждом регионе есть двухнедельный запас всех необходимым препаратов. По её словам, были мобилизованы около 100 тысяч инфекционных коек. Также она рассказала о проведенных недавно проверках реанимационных отделений.
Глава Минздрава сообщила, что было привито около 38 процентов населения России, среди которых порядка 16 миллионов детей. Она сказала, что заболеваемость по гриппу в России находится существенно ниже эпидемического порога.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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