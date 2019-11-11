По заявлению Скворцовой, повышение заболеваемости гриппом будет иметь среднюю интенсивность. Это заявление глава Минздрава сделала на совещании с участием Владимира Путина и членов правительства, сообщает "Интерфакс".Скворцова отметила, что в каждом регионе есть двухнедельный запас всех необходимым препаратов. По её словам, были мобилизованы около 100 тысяч инфекционных коек. Также она рассказала о проведенных недавно проверках реанимационных отделений.Глава Минздрава сообщила, что было привито около 38 процентов населения России, среди которых порядка 16 миллионов детей. Она сказала, что заболеваемость по гриппу в России находится существенно ниже эпидемического порога.