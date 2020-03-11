11.03.2020, 08:40
Жителям столицы спрогнозировали снегопад в середине марта
ИА «Ореанда-Новости». Пятнадцатого марта в Москве может произойти небольшой снегопад, заявил "Интерфакс" Роман Вильфанд, работающий в Гидрометцентре на должности научного руководителя.
При этом специалист указал на то, что существенных осадков не ожидается. Также он сказал, что помимо небольшого снегопада жителей российской столицы в выходные дни ожидает солнечная погода.
Накануне синоптик сообщил, что в Ростовской области и Краснодарском крае случилось наступление летней погоды.
При этом специалист указал на то, что существенных осадков не ожидается. Также он сказал, что помимо небольшого снегопада жителей российской столицы в выходные дни ожидает солнечная погода.
Накануне синоптик сообщил, что в Ростовской области и Краснодарском крае случилось наступление летней погоды.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии