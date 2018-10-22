ИА «Ореанда-Новости». Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся сейчас в СИЗО. Ресурс «МК» выяснил, как проходят сегодня будни известных российских футболисты, которые избили сразу несколько человек, тем самым преступив закон.

Футболисты сейчас находятся в отдельном корпусе СИЗО, который заключённые там между собой называют ОК или ОКИ. Здесь самые маленькие камеры, но они находятся на удалении от более криминального «мира» СИЗО. В основном в этой части находятся коммерсанты и иностранцы.

Как рассказывают сами футболисты, их каждый день водят в храм, прогулка до него стала альтернативой спортивному залу, в который они говорят, попасть оказалось не так легко. Услуга платная, есть душ, поэтому и очередь большая.

Правозащитники беспокоились, как встретят футболистов, поэтому начальник СИЗО Сергей Телятников поместил всех четверых (в том числе Кирилла Кокорина и менее известного футболиста Александра Протасовицкого) на ОКИ. Камеры тут рассчитаны на 2–4 заключенных.







Больше всего повезло старшему Кокорину, у него оказалась лучшая камера. Там даже кнопка вызова дежурному сотруднику СИЗО. При нажатии на неё, на экране появится изображение, можно переговариваться с дежурным. Такое есть в единичных камерах.

Кроме того, начальник СИЗО позаботился, чтобы вместе с футболистами посадили тех, кто сидел с ними и в карантине, чтобы избежать стресса и вымогательств. У каждого из них один сосед. Туалет они, кстати, моют добровольно, чередуясь с соседями.

Мамаев первый получил передачу, уже было свидание с отцом, выводили в храм. У Кокорина свиданий пока не было, но передачу он получил.

Журналисты «МК» пишут, что выглядит Александр хуже остальных, говорит, что это из-за осознания, что младший брат в соседней камере. Младшему досталась камера с облезлыми стенами и специфичным запахом. Он, узнав об этом, хотел поменяться, но начальство запретило.