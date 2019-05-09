09.05.2019, 15:52
Журналист из Германии удивился, что Путин на параде Победы не говорил об Иране
ИА «Ореанда-Новости». Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер удивился, что президент России Владимир Путин ничего не сказал про американские санкции против Ирана, выступая на параде Победы, пишут РИА Новости.
Отмечается, что издание проводило прямую трансляцию парада. Ведущие в студии спросили, говорил ли Путин про конфликт США и Ирана. Ваннер ответил, что к его удивлению, Путин об этом ничего не сказал, он в основном говорил о героической советской армии.
Сегодня в Москве состоялся парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие более 13 тысяч военнослужащих и 132 единицы военной техники.
Отмечается, что издание проводило прямую трансляцию парада. Ведущие в студии спросили, говорил ли Путин про конфликт США и Ирана. Ваннер ответил, что к его удивлению, Путин об этом ничего не сказал, он в основном говорил о героической советской армии.
Сегодня в Москве состоялся парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие более 13 тысяч военнослужащих и 132 единицы военной техники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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