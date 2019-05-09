Отмечается, что издание проводило прямую трансляцию парада. Ведущие в студии спросили, говорил ли Путин про конфликт США и Ирана. Ваннер ответил, что к его удивлению, Путин об этом ничего не сказал, он в основном говорил о героической советской армии.Сегодня в Москве состоялся парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие более 13 тысяч военнослужащих и 132 единицы военной техники.