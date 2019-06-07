ИА «Ореанда-Новости» Сотрудник пресс-службы Главного управления МВД по городу Москве сообщил журналистам, что сотрудники полиции задержали журналиста отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. У него было обнаружено около 4 граммов метилэфедрона – вещества, являющегося наркотическим. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на незаконный оборот наркотиков.

Защитник Голунова Дмитрий Джулай заявил, что запрещённые вещества были подброшены, что Голунов был избит полицейскими. Кроме того, задержанному на протяжении долгого времени препятствовали обратиться к адвокату.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена исследовать обстоятельства ареста журналиста.