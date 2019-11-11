11.11.2019, 21:40
Журналист «Росбалта» Шварев был заочно арестован
ИА «Ореанда-Новости». Журналист «Росбалта» Александр Шварев был заочно арестован Тверским судом Москвы, сообщает издательство «РБК».
Об этом сообщила судья Тверского суда Москвы Елена Булгакова. Решение было вынесено сегодня, 11 ноября. Журналист обвиняется в вымогательстве денег у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевете в отношении миллиардера Алишера Усманова. Александра Шварева привлекают к ответственности по статьям 163 и 128.1 Уголовного кодекса России. Сейчас журналист «Росбалта» объявлен в международный розыск.
Адвокат Шарева указывает, что информация о вымогательстве и клевете является ложной. Его подопечный невиновен. Из-за этого журналист уже обратился за разрешением на получение политического убежища к правительству Латвии.
Об этом сообщила судья Тверского суда Москвы Елена Булгакова. Решение было вынесено сегодня, 11 ноября. Журналист обвиняется в вымогательстве денег у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевете в отношении миллиардера Алишера Усманова. Александра Шварева привлекают к ответственности по статьям 163 и 128.1 Уголовного кодекса России. Сейчас журналист «Росбалта» объявлен в международный розыск.
Адвокат Шарева указывает, что информация о вымогательстве и клевете является ложной. Его подопечный невиновен. Из-за этого журналист уже обратился за разрешением на получение политического убежища к правительству Латвии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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