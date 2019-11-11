Об этом сообщила судья Тверского суда Москвы Елена Булгакова. Решение было вынесено сегодня, 11 ноября.денег у бизнесмена Кенеса Ракишевав отношении миллиардера Алишера Усманова. Александра Шварева привлекают к ответственности по статьям 163 и 128.1 Уголовного кодекса России. Сейчас журналист «Росбалта»Адвокат Шарева указывает, что информация о вымогательстве и клевете является ложной. Его подопечный невиновен. Из-за этого