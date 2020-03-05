ИА «Ореанда-Новости». Корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов рассказал, что СКР прислал ему направление на психиатрическую экспертизу, пишет «Коммерсант».



Журналист рассказал, что его хотят проверить на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.



Голунов также добавил, что в 2013 году он получил паспорт моряка, где у него была психиатрическая экспертиза, которая показала, что он здоров.



Напомним, Голунова задержали в июне прошлого года по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, в ходе расследования все обвинения с журналиста сняли.