ИА «Ореанда-Новости». Журналисты «Новой газеты» обнаружили у главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) недвижимость в Испании.



По данным газеты, митрополиту принадлежит двухуровневый пентхаус с бассейном и площадкой для барбекю.



Квартира площадью 235 квадратных метров располагается в жилищном кооперативе Mare Nostrum II, который расположен на склоне холма у моря в Альтее. В 2011 году квартира стоила 950 тысяч евро (около 65,6 миллионов рублей).



Соседи рассказали, что самого священнослужителя они видят редко, в основном там бывает мама Илариона — литератор Валерия Анатольевна Алфеева.